За месяц количество вспышек COVID-19 в Литве сократилось в 18 раз

По данным НЦОЗ, кривая тенденций вспышек лучше, чем можно было ожидать, однако случаи дельта-штамма вынуждают радоваться улучшению эпидемиологической ситуации с осторожностью.

«Благодаря вакцинации, сегодня мы можем говорить о среднем показатели в несколько десятков новых суточных случаев на последней неделе, и весомом сокращении числа вспышек. Все же, с учетом ситуации с дельта-штаммом, который передается быстрее, необходимо ускорять вакцинацию, чтобы как можно больше людей получили иммунитет. Научные данные уже доказывают, что вакцина эффективна против дельта-штамма», – отмечают эпидемиологи центра.

В целом в Литве на данный момент зарегистрированы 23 случая дельта-штамма, который причисляется к вариантам вируса, вызывающим опасения. Они зарегистрированы в Вильнюсском, Утянском, Шяуляйском, Панявежском, Клайпедком и Алитусском округах. В двух округах – Вильнюссом и Утянском – отмечается внутреннее распространение этого штамма, когда зараженные лица указывают, что не бывали за границей и не общались с людьми, вернувшимися из-за границы.