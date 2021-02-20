За месяц рынок подержанных легковых автомобилей в Литве сократился на 48%

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В январе этого года в Литве зарегистрировано почти 7,9 тыс. ввезенных подержанных легковых автомобилей – на 48% меньше, чем за такой же период прошлого года (15,2 тыс.).

Средний возраст зарегистрированных в Литве подержанных автомобилей составил 11,6 лет, сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей в этом году составила 71,1% (в январе прошлого года – 65,3%).