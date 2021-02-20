За месяц рынок подержанных легковых автомобилей в Литве сократился на 48%

В январе этого года в Литве зарегистрировано почти 7,9 тыс. ввезенных подержанных легковых автомобилей – на 48% меньше, чем за такой же период прошлого года (15,2 тыс.).
Средний возраст зарегистрированных в Литве подержанных автомобилей составил 11,6 лет, сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей в этом году составила 71,1% (в январе прошлого года – 65,3%).
В первом месяце больше всего регистрировалось автомобилей Volkswagen (1,3 тыс. единиц), BMW (972) и Audi (696).
В январе были перегистрированы 11,4 тыс. подержанных легковых автомобилей – на 44,2% меньше, чем за тот же период прошлого года (20,5 тыс.). Средний возраст автомобиля, сменившего владельца составил 13,5 лет.