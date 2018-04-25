За минувшие сутки коронавирусом заразился 121 медработник – НЦОЗ

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За минувшие сутки коронавирусом заразился 121 медицинский работник, сообщила в четверг эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.

«Вчера зарегистрирован 121 специалист-медик, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. За весь ноябрь — в течение 11 его дней — 963 специалиста-медика. (…) Это не только врачи, но и специалисты по уходу, их помощники — сказала Д.Размувене на пресс-конференции.

По ее данным, в октябре заразились 724 сотрудника лечебных учреждений.