За минувшие сутки на границе с Беларусью в пограничники Литвы развернули 37 мигрантов

По утверждению СОГГЛ никаких насильственных мер при переходом мигрантами границы в среду не предпринималось, а утверждения о том, что литовские пограничники «выталкивают» из с территории Литвы не соответствуют реальности.

Позднее группа мигрантов на белорусской стороне приблизилась к границе, но не пыталась ее пересечь. Они просто обосновались на территории соседней страны. К вечеру они потушили костры и ушли в глубь белорусской территории. До утра четверга в этой местности не было попыток попасть в Литву.

Во вторник не впущенных в Литву было 35, в понедельник -четверо, в воскресенье было 75 человек, 108 – в субботу, 45 –в пятницу, 29 –в четверг.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть боле 7 тыс. мигрантов.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.

Позднее, по причине скопления на границе Беларуси с Польшей большого числа нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.