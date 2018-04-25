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За минувшие сутки подтверждено 10 новых случаев коронавируса, общее число – 2120

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2120, сообщил в пятницу Минздрав. 

В выходные в Литве было подтверждено 35 новых случаев коронавируса. В субботу стало известно о 18 новых случаях заражения, в воскресенье — о 17. Зафиксировано десять завозных случаев.

«Ситуация осложняется, эти тенденции отмечаются по всей Европе», — предупредил в субботу президент Гитанас Науседа. 

После того, как в выходные вступило в силу требование носить маски в общественных местах, полиция в субботу оштрафовала 23 человека за его несоблюдение.  

Сейчас коронавирусом больны 382 человека, 1645 человек выздоровели. 

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 108 завозных случаев.

В изоляции находятся 144 человека. 

За сутки проверено 1390 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 527 тыс. 729.

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