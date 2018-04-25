За минувшие сутки подтверждено 10 новых случаев коронавируса, общее число – 2120

За минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2120, сообщил в пятницу Минздрав.
В выходные в Литве было подтверждено 35 новых случаев коронавируса. В субботу стало известно о 18 новых случаях заражения, в воскресенье — о 17. Зафиксировано десять завозных случаев.
«Ситуация осложняется, эти тенденции отмечаются по всей Европе», — предупредил в субботу президент Гитанас Науседа.
После того, как в выходные вступило в силу требование носить маски в общественных местах, полиция в субботу оштрафовала 23 человека за его несоблюдение.
Сейчас коронавирусом больны 382 человека, 1645 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 108 завозных случаев.
В изоляции находятся 144 человека.
За сутки проверено 1390 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 527 тыс. 729.