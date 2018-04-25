За минувшие сутки подтверждено 29 новых случаев коронавируса, общее число – 2958

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За минувшие сутки в Литве подверждено 29 новых случаев коронавируса, общее их число составило 2958, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом все еще больны 985 человек, 1874 человека выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 5571 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 195 завозных случаев.

За минувшие сутки сделано 5159 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 648 тыс. 863.