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TOP,Здравоохранение,Новости

За минувшие сутки подтверждены 2849 новых случаев коронавируса, скончались 24 человека

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2849 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека,  сообщил в воскресенье Департамент статистики

За минувшие сутки выздоровели 115 человек. 

2227 пациентов с COVID-19 проходят лечение в больницах, 191 из них — в реанимации, сообщил Департамент статистики.

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Кислород необходим 1185 пациентам, 106 человек находятся под искусственной вентиляции легких.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 93 тыс. 101 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 52 тыс. 994 человек, 38 тыс. 893 человека выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 815 человек, по иным причинам умерли 400 зараженных.

За минувшие сутки было взято 9 тыс. 24 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 414 тыс. 224. 

Информация ЛК по сообщению BNS

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