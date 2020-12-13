За минувшие сутки подтверждены 2849 новых случаев коронавируса, скончались 24 человека

Кислород необходим 1185 пациентам, 106 человек находятся под искусственной вентиляции легких.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 93 тыс. 101 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 52 тыс. 994 человек, 38 тыс. 893 человека выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 815 человек, по иным причинам умерли 400 зараженных.

За минувшие сутки было взято 9 тыс. 24 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 414 тыс. 224.

Информация ЛК по сообщению BNS