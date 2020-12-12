За минувшие сутки подтверждены 3303 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек

Кислород необходим 1142 пациентам, 116 человек находятся под искусственной вентиляции легких.

В настоящее время занято около половины больничных коек: 8110 из 16 тысяч. 667.

Из 685 реанимационных коек занято две трети — 403. Из 637 коек, которые могут использоваться для искусственной вентиляции легких, 254 заняты, а из 6302 коек с кислородом заняты 2181. .

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 890 тыс. 252 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 50 тыс. 300 человек, 38 тыс. 768 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 791 человека, по иным причинам умерли 394 зараженный.

За минувшие сутки было взято 13 тыс. 428 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 403 тыс. 151.



Информация ЛК по сообщению BNS