За минувшие сутки подтверждены 3303 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3303 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 27 человек, сообщил в субботу Департамент статистики
За минувшие сутки выздоровели 2509 человек.
2110 пациентов с COVID-19 проходят лечение в больницах, 190 из них — в реанимации, сообщил в субботу Департамент статистики.
Кислород необходим 1142 пациентам, 116 человек находятся под искусственной вентиляции легких.
В настоящее время занято около половины больничных коек: 8110 из 16 тысяч. 667.
Из 685 реанимационных коек занято две трети — 403. Из 637 коек, которые могут использоваться для искусственной вентиляции легких, 254 заняты, а из 6302 коек с кислородом заняты 2181. .
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 890 тыс. 252 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 50 тыс. 300 человек, 38 тыс. 768 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 791 человека, по иным причинам умерли 394 зараженный.
За минувшие сутки было взято 13 тыс. 428 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 403 тыс. 151.
Информация ЛК по сообщению BNS