За минувшие сутки установлено рекордно низкое число случаев коронавируса

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

За минувшие сутки в Литве процент положительных случаев коронавируса по сравнению с количеством всех проверенных проб был рекордно низким, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«За минувшие сутки было сделано рекордно большое число тесто — более 6 тысяч лабораторных исследований, и установленный процент от 100 проб, этих так называемых положительных тестов — рекордно низкий: примерно у 0,3% всех проверенных лиц подтверждён положительный ответ на COVID-19. Это рекордно низкий показатель», — сказал А. Вярига на пресс-конференции в среду.

«Это опять же ещё одна иллюстрация того, что Литва действительно очень неплохо справляется с условиями карантина, и пока нам неплохо удаётся справляться с этой болезнью», — сказал министр.

По данным Минздрава, за вторник было проверено 6040 проб, коронавирус установлен в 20- случаях.

Общее число установленных в Литве случаев составляет 1370, 38 заразившихся умерли, 357 — выздоровели.