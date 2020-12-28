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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1773 новых случаев коронавируса, скончались 15

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1773 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики. 

За сутки выздоровели 305 заболевших COVID-19. 

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 132 тыс. 369 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 68 тыс. 370 человек, 62 тыс. 98 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1269 человек, по иным причинам умерло 632 зараженных.

За минувшие сутки было взято 5 тыс. 293 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 587 тыс. 999.

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