За минувшие сутки в Литве подтверждено 2219 новых случаев коронавируса, 12 смертей

В настоящее время занято почти половина больничных коек: 8559 из 16 550. Из 666 реанимационных коек занято чуть более половины — 372. Из 618 коек, которые могут быть использованы для искусственной вентиляции легких, заняты 226, из 6235 коек с кислородом занята 2325.

С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 74 тыс. 648 человек, 43 313 — все еще болеет, 30 390 — выздоровели. Всего в Литве от коронавируса умерло 625 человек, а 321 инфицированных умерли от других причин.

За последний день на исследование взято 7 216 проб, общее количество проб, исследованных с начала пандемии, составляет 1 миллион 327 тысяч 648.



Информация ЛК по сообщению BNS