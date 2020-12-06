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За минувшие сутки в Литве подтверждено 2219 новых случаев коронавируса, 12 смертей

Nuotrauka lrv.lt

Департамент статистики в воскресенье сообщил, что за минувший день в Литве подтверждено 2219 новых случаев коронавируса, 12 человек умерло.

За сутки выздоровели 98 человек.

Также сообщается, что 2054 инфицированных пациентов проходят лечение в больницах, из них 152 находятся в реанимации. Кислород необходим 1098 пациентам, 88 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

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В настоящее время занято почти половина больничных коек: 8559 из 16 550. Из 666 реанимационных коек занято чуть более половины — 372. Из 618 коек, которые могут быть использованы для искусственной вентиляции легких, заняты 226, из 6235 коек с кислородом занята 2325.

С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 74 тыс. 648 человек, 43 313 — все еще болеет, 30 390 — выздоровели. Всего в Литве от коронавируса умерло 625 человек, а 321 инфицированных умерли от других причин.

За последний день на исследование взято 7 216 проб, общее количество проб, исследованных с начала пандемии, составляет 1 миллион 327 тысяч 648.

Информация ЛК по сообщению BNS

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