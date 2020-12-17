За минувшие сутки в Литве подтверждено 3159 заражений, скончались 30 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 3159 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 30 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки выздоровели 1669 заболевших.

В больницах проходят лечение 2356 пациентов с COVID-19, 184 из них находятся в реанимации.

В кислороде нуждаются 1085 пациентов, 116 человек на искусственной вентиляцией легких.

В настоящее время занято более половины больничных коек: 8579 из 16 тысяч. 571.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 103 тыс. 28 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 56 тыс. 518 человек, 45 тыс. 113 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 933 человек, по иным причинам умерло 464 зараженных.

За минувшие сутки было взято 11 тыс. 862 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 461 тыс. 923.