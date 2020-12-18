За минувшие сутки в Литве подтверждено 3181 заражение коронавирусом, умерли 39 человек

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За минувшие сутки в Литве подтвержден 3181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 39 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки выздоровели 1368 заболевших.

В больницах проходят лечение 2468 пациентов с COVID-19, 197 из которых находятся в реанимации.

Кислород необходим 1339 пациентам, 131 человек подвергается искусственной вентиляции легких.

В настоящее время занято более половины больничных коек: 8515 из 16 тысяч. 585.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 106 тыс. 210 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 58 тыс. 188 человек, 46 тыс. 560 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 972 человека, по иным причинам умерло 490 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 595 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 476 тыс. 643.