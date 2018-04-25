За минувшие сутки в Литве подтверждено 8 новых случаев коронавируса, общее число – 2027

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За минувшие выходные в Литве были подтверждены 8 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество составило 2027, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом больны 311 человек, 1623 человека выздоровели. В изоляции находятся 103 человека.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

За понедельник в лабораториях проверено 3364 пробы на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 507 тыс. 420.

Информация ЛК по сообщению BNS