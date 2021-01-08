За минувшие сутки в Литве выявлены 1993 новых случая COVID-19, скончались 28 человек

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждены 1993 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончалось 28 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки фиксировались также 1718 выздоровлений.

В целом в Литве зарегистрированы 156 тыс. 539 случаев COVID-19, 87 тыс. 963 лиц выздоровело, 65 тыс. 566 – продолжают болеть.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2119 человек.

За минувшие сутки также детализировано 16 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 754 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 715 тыс. 301.