За минувшие сутки в Литву не пропустили более 150 мигрантов — СОГГ

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За минувшие сутки в Литву пытались попасть более 150 мигрантов, пограничники их не пропустили, в страну не было позволено пройти никому из них, сообщила во вторник Служба охраны госграницы (СОГГ).

Случаи попыток нелегально пересечь границу зафиксированы в Игналинском, Варенском, Шальчининкском районах и в Друскининкайском самоуправлении.

В Литву пытались попасть и одиночки, и группы мигрантов, в которых было от нескольких до нескольких десятков человек.