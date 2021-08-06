За минувшие сутки задержаны два нелегальных мигранта, возвращено – более 100

За минувшие сутки в Литве задержано 2 нелегальных мигранта, пограничники развернули — более 100 человек, сообщают Департамент статистики и пограничная служба в пятницу.

Количество задержанных мигрантов снизилось после решения министра внутренних дел Агне Билотайте, которое позволило пограничникам разворачивать мигрантов назад в Беларусь и направлять их в официальные пункты погранконтроля.

Представитель Службы охраны госграницы Рокас Пукинскас подтвердил BNS, что за минувшие сутки пограничники развернули более 100 мигрантов.