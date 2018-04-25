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За минувшие выходные в Литве сообщено о семи новых случаев коронавируса. Шесть из них зафиксированы в Вильнюсе, один — в Кедайняй.

Также увеличилось число завозных случаев — по данным воскресенья, таких случаев с 1 июня зафиксировано 25.

Коронавирусом заразились вернувшиеся на прошлой неделе из США два члена одной семьи, которые спустя пару дней ощутили симптомы болезни. В воскресенье также стало известно о заражении коронавирусом молодого человека, который ездил в Беларусь навестить родственников. Сейчас выясняются его контакты.

Между тем в Латвии за выходные подтверждены четыре новых случая, в Эстонии — один.

