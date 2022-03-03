За неделю из Украины выехало около миллиона беженцев — ООН

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Еще нескольким миллионам людей, находящимся в Украине, необходимо оказать гуманитарную помощь, отметил представитель ООН.

С начала российского вторжения из Украины выехало около одного миллиона граждан, спасающихся от боевых действий. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.



«Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны. Еще для многих миллионов людей внутри Украины пора замолчать пушкам, чтобы можно было оказать жизненно важную гуманитарную помощь», — написал он в Twitter.

Тем временем по состоянию на 1 марта количество беженцев, уехавших за границу из-за полномасштабной войны России против Украины, составляло 835 928 человек.