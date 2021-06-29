За неделю количество вспышек COVID-19 в Литве сократилось вполовину

По словам врача-эпидемиолога Дайвы Размувене, на минувшей неделе эпидемиологи и далее фиксировали падение кривой заражений коронавирусом, а эти тенденции обусловлены вакцинацией населения.

«Те изменения, которые мы видим в кривой очагов, радуют. На минувшей неделе тенденция сокращения вспышек не только оставались, но и отмечалось более значительное падение кривой, чем в недели до этого, когда снижение еженедельно составляло 30%. Это значит, что влияние вакцинации на эпидемиологическую ситуацию особенно важно. Это очень хороший и ожидаемый результат, доказывающий, что мы можем одолеть вирус прививками», – сказала Д. Размувене.

Она призвала население и далее активно вакцинироваться, «вместе создавать историю успеха и с ней, а не с вирусом, встречать осень».

По данным НЦОЗ, на минувшей неделе в Литве на 60% сократилось количество активных вспышек, регистрируемых в учреждениях здравоохранения. Их зафиксировано 12, а до это было 30. Также наполовину меньше было вспышек в компаниях пищевой, мебельной промышленности, в строительном секторе, логистике и транспорте.

Между тем, в торговых компаниях, по словам специалистов, на минувшей неделе отмечалось сокращение в размере 40%, по сравнению с предыдущей неделей. Их зафиксировано четыре, а на 24-ой неделе года – семь.

Не осталось очагов и в швейной промышленности, где весной их было более 20.

В целом в конце прошлой недели в Литве были зафиксированы 46 активных очагов COVID-19, когда неделю до этого их было – 88. 7-13 июня фиксировалось 138 активных очагов COVID-19, c 31-мая по 6 июня – 212.

В конце мая фиксировалась 331 вспышка.

НЦОЗ напоминает, что прививаться вакцинами Biontech и Pfizer могут люди с 12 лет, этими и оставшимися вакцинами разрешается прививать всех несовершеннолетних.