За неделю на дорогах страны погибли 3 человека

Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

За неделю, с 3 по 9 января, на дорогах Литвы произошло 69 ДТП, в которых пострадали люди. Погибли 3 человека (2 мужчин и 1 женщина).

Также были ранены 88 человек, среди них – 8 несовершеннолетних (6 пассажиров и 2 пешехода).

Нетрезвые водители, по предварительным данным, приняли участие в 2 ДТП (ранены 2 человека, оба – нетрезвые водители).

Причиной трети всех аварий за неделю стало превышение скорости.