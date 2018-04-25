За неделю на дорогах страны погибли 3 человека

За неделю, с 3 по 9 января, на дорогах Литвы произошло 69 ДТП, в которых пострадали люди. Погибли 3 человека (2 мужчин и 1 женщина).
Также были ранены 88 человек, среди них – 8 несовершеннолетних (6 пассажиров и 2 пешехода).
Нетрезвые водители, по предварительным данным, приняли участие в 2 ДТП (ранены 2 человека, оба – нетрезвые водители).
Причиной трети всех аварий за неделю стало превышение скорости.
За неделю полиция также зафиксировала более 3 920 нарушений ПДД, было выявлено 99 нетрезвых водителей (у 49 из них степень опьянения превысила 1,5 промилле).
В этом году (до 9 января включительно) на дорогах Литвы погибли 5 человек. Среди них 2 пешехода (в темное время суток), 2 пассажира, 1 велосипедист.
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