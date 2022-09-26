За неделю пограничники не впустили в Литву 153 россиян, фиксировались инциденты

В целом за неделю в Литву прибыли 9896 россиян.

По словам Мишутиса, фиксировалось и несколько инцидентов на границе с Беларусью, когда не довольные решением россияне пытались остаться в Литве.

Один гражданин России, пытавшийся пересечь границу на контрольно-пропускном пункта Райгардас-Привалка, отказался возвращаться туда, откуда прибыл, лег на землю, но должностные лица вынесли его за пределы границы.

Другой случай фиксировался в субботу на КПП Медининкай, когда россиянин пытался попасть в страну без визы. Когда пограничники его не пустили, мужчина до понедельнкиа оставался на белорусской стороне КПП — в Каменном Логе. По данным СОГГЛ он разорвал свои документы.

Латвийские должностные лица за неделю не впустили 48 россиян (в воскресенье семь) из 2075 прибывших, в Эстонии до субботы не было впущено 155 граждан РФ (в субботу – 38). В целом за неделю, пока без данных воскресенья, в Эстонию прибыли 10 тыс. 236 лиц из России.

Сотрудники СОГГЛ, отказывая во въезде на территорию Литвы не соответствующему критериям гражданину России, будут иметь право аннулировать или отозвать его визу. По сообщению пограничников, пока ни одна виза не была аннулирована.

После вступления в силу регионального решения о запрете въезда части граждан России, уже получивших визы, с понедельника в Литву будут допускают только лиц, соответствующих утвержденным правительством критериям: российских дипломатов, диссидентов, работников сферы автоперевозок, членов семей граждан Евросоюза, а также имеющих вид на жительство или долгосрочные национальные визы стран Шенгенского соглашения россиян.

Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

Запрет на въезд граждан России предусмотрен в принятом Сеймом постановлении об объявлении чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью. Он будет действовать как минимум до 16 декабря включительно.

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