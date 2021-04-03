За неделю в Литве привиты 76,9 тыс., хотя бы 1 дозу получили 13% жителей

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

На минувшей неделе от коронавируса в Литве было привито 76,9 тыс. человек, хотя бы одну прививку получили в целом 13% жителей станы, свидетельствуют данные Департамента статистики на пятницу.

Первую дозу прививки за неделю с минувшей пятницы по этот четверг в среднем получили 7,5 тыс. человек – этот средний показатель на тысячи опережает показатели предыдущих. Больше всего первую прививку получили в четверг – 14,4 тыс., меньше всего – сто – в воскресенье.

В 16-и самоуправлениях хотя бы одной дозой вакцины привито как минимум 15% жителей. Больше всего привитых жителей — 23% — в Неринге, меньше всего — в Шальчининкском районе, где вакцинировано сего 5,9% популяции. В Висагинасе привито 7,15%, в Вильнюсском районе – 8,11%.

Среди крупных городов лидирует Каунас – 15,9%. В Алитусе привито 15,2%, в Панявежисе – 13,8%, в Шяуляй – 13%, в Клайпеде – 12,5%, в Вильнюсе – 11,6%.

В возрастной группе 70-79 лет хотя бы одну дозу прививки получили 46% жителей, в возрастной группе старше 80 — 41%, в группе 60-69-летних привито 22% людей.

Первую дозу прививки в Литве в целом получили 364,9 тыс. человек, или 13% населения, две дозы 168,7 тыс. или 6%.

Литва до сих пор получала около 642,4 тыс. доз вакцины, использовано – около 533,7 тыс.