За неправильную парковку в столице – эвакуация автомобиля

А. Бужинскас подчеркнул, что место проведения акции выбрала полиция. «Весь процесс с момента фиксации нарушения до вывоза авто занимает 30 минут.

Такому нарушителю процесс будет стоить не 15 евро, как прежде, а 75 за вывоз и 15 евро за каждые сутки на стоянке. Минимум такое нарушение будет стоить 105 евро плюс головная боль — надо поехать и забрать автомобиль», – подчеркнул А. Бужинскас.

Он заметил, что увозят только те автомобили, которые были оставлены в неположенном месте. За то, что не заплатили за стоянку, никто увозить машину не будет.

«Мне писали, что такая мера не адекватна нарушению. Но я позволю себе не согласиться. Если в конкретном месте стоянка запрещена, то это не просто так», – подчеркнул А. Бужинскас, заметив, что такие авто мешают велосипедистам, пешеходам, нередко бывают причиной заторов.

«Бывают заставлены контейнеры, въезды во дворы — в результате не вывозят мусор», – продолжил он.

Он добавил, что штраф в размере 15 евро за парковку в неположенном месте водителей не пугает. Он подчеркнул, что в будущем машина в столице станет роскошью и к этому надо привыкать.

А. Бужинскас подчеркнул, что это не однократная акция. «Будем говорить с полицией, как сделать эту систему работающей, какие ошибки были допущены и как их исправить», – сказал он.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt