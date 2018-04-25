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Виленский Вестник

За неправильную парковку в столице – эвакуация автомобиля

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Вильнюсская мэрия решила ужесточить меры в отношении нарушителей Правил дорожного движения. Автомобили, оставленные в неположенном месте, будут эвакуированы.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы городской администрации Адомас Бужинскас, заметив, что вместе с полицией уже испробовали этот способ. «Когда знаки не действуют, не действуют штрафы, превентивные меры, остается пригнать эвакуатор и увезти автомобиль», – написал он.

Если водитель не найдет свой автомобиль там, где его оставил, он должен звонить по номеру 112 — операторы информируют, где находится машина.

Вместе с полицией представители муниципалитета приехали на ул. Даугелишке в Вильнюсе, где зафиксировали 14 нарушений, 11 автомобилей увезли на площадку на Минском шоссе.

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А. Бужинскас подчеркнул, что место проведения акции выбрала полиция. «Весь процесс с момента фиксации нарушения до вывоза авто занимает 30 минут.

Такому нарушителю процесс будет стоить не 15 евро, как прежде, а 75 за вывоз и 15 евро за каждые сутки на стоянке. Минимум такое нарушение будет стоить 105 евро плюс головная боль — надо поехать и забрать автомобиль», – подчеркнул А. Бужинскас.

Он заметил, что увозят только те автомобили, которые были оставлены в неположенном месте. За то, что не заплатили за стоянку, никто увозить машину не будет.

«Мне писали, что такая мера не адекватна нарушению. Но я позволю себе не согласиться. Если в конкретном месте стоянка запрещена, то это не просто так», – подчеркнул А. Бужинскас, заметив, что такие авто мешают велосипедистам, пешеходам, нередко бывают причиной заторов.

«Бывают заставлены контейнеры, въезды во дворы — в результате не вывозят мусор», – продолжил он.

Он добавил, что штраф в размере 15 евро за парковку в неположенном месте водителей не пугает. Он подчеркнул, что в будущем машина в столице станет роскошью и к этому надо привыкать.

А. Бужинскас подчеркнул, что это не однократная акция. «Будем говорить с полицией, как сделать эту систему работающей, какие ошибки были допущены и как их исправить», – сказал он.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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