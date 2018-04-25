За посещение острова Комодо придётся платить 1000 долларов

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Как заявили власти Индонезии, с 2020 года за посещение острова Комодо туристам придётся заплатить 1 000 долларов.

Первоначально остров, на котором обитают гигантские ящерицы — вараны Комодо — планировали закрыть для сохранения экосистемы. Всего на острове живёт 1 700 комодских варанов.

Сейчас туристы платят за въезд 10 долларов, но, как пишет ВВС, с января, чтобы попасть на Комодо, придётся оплатить так называемое «премиум-членство» за 1 000 долларов. Оно позволит гостям въезжать на остров в течение года. Если «премиума» нет, то можно отправиться на другие острова нацпарка, где также обитают вараны, но в меньшем количестве.

Напомним, Комодо — вулканический остров в Индонезии площадью 390 км², находящийся в составе архипелага Малые Зондские острова. Ранее власти Индонезии хотели закрыть остров для посещений из-за участившихся случаев кражи варанов, которых браконьеры перепродают за 35 500 долларов.

Варан Комодо — плотоядная ящерица, крупнейшая из ныне живущих на планете: её длина достигаем 3 м, вес — 150 кг, она за раз может съесть до 80 кг мяса.