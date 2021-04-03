За пост лидера оппозиционной социал-демократической партии сразятся 4 кандидата

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За пост лидера оппозиционной Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) сразятся четыре кандидата: европарламентарии Вилия Блинкявичюте и Юозас Олекас, политолог Лютаурас Гуджинскас и мэр Акмянского района Виталий Митрофанов.

Эти кандидаты подали к установленному сроку документы в комиссию по избранию председателя ЛСДП, сообщила партия в понедельник.

Отделения также выдвинули кандидатуры бывшего лидера партии Гинтаутаса Палуцкаса, мэра Йонавы Миндаугаса Синкявичюса, а Социал-демократический союз женщин Оринту Лайпуте. Упомянутые политики отказались баллотироваться на выборах главы партии.

Председатель ЛСДП избирается всеми членами партии на два года. Первый тур выборов планируется 22–25 апреля. Первые выборы главы партии состоятся в третий раз. До 2017 года председатели ЛСДП избирались на съездах.

ЛСДП является крупнейшей партией в Литве, у нее более 16,5 тыс. членов. В сейме ее представляют 13 политиков.