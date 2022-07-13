За пост премьер-министра Британии поборются восемь кандидатов

бывший глава Минфина Риши Сунак

младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт

глава МИД Лиз Трасс

председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат

бывший глава МИД Джереми Хант

генеральный прокурор Суэлла Браверман

экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох

глава Минфина Надхим Захави.

Остальные политики, намеревавшиеся бороться за пост лидера консерваторов, не смогли заручиться поддержкой достаточного числа членов парламента. В частности, из гонки выбыл бывший глава Минздрава Саджид Джавид. Для участия в борьбе за должность каждый кандидат должен был набрать как минимум 20 голосов от однопартийцев.

Теперь Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. Этот процесс начнется уже в среду. Накануне стала известна дата, когда будет названо имя нового премьер-министра Великобритании.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии из-за ряда скандалов. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.