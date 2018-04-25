За прошедшие сутки подтверждено 1976 новых случаев COVID-19, 11 человек скончались

От коронавируса в стране всего умерли 491 человек, по другим причинам — 227 зараженных вирусом человек.

За прошедшие сутки исследовано 9 тыс. 303 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов — 1 млн. 251 тыс. 462.

В больницах лечатся от коронавируса 1798 человек, 140 из них — в реанимации.

Информация ЛК по сообщению BNS