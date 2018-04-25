За прошедшие сутки подтверждено 1976 новых случаев COVID-19, 11 человек скончались, в воскресенье сообщил департамент статистики.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразились 60 тыс. 193 человека.
За прошедшие сутки выздоровели 60 человек, всего выздоровевших — 14 тыс. 120 человек. Все еще болеют — 45 тыс. 355 человек.
От коронавируса в стране всего умерли 491 человек, по другим причинам — 227 зараженных вирусом человек.
За прошедшие сутки исследовано 9 тыс. 303 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов — 1 млн. 251 тыс. 462.
В больницах лечатся от коронавируса 1798 человек, 140 из них — в реанимации.
Информация ЛК по сообщению BNS