За прошедшие сутки подтверждено 2109 новых случаев коронавируса, умерло 28 человек

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 64 тыс. 621 заражений коронавирусом. Все еще больны 38 тыс. 514 человек, 25 тыс. 278 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 547 человек, по иным причинам умерли 282 зараженных.

За минувшие сутки было взято 10 тыс. 948 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 277 тыс. 43.

Информация ЛК по сообщению BNS