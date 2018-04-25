За прошедшие сутки подтверждено 2109 новых случаев коронавируса, умерло 28 человек

За прошедшие сутки подтверждено 2109 новых случаев коронавируса, умерло от коронавируса 28 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Это наибольшее количество смертей с начала пандемии.
За прошедшие сутки выздоровели 1278 человек.
В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 64 тыс. 621 заражений коронавирусом. Все еще больны 38 тыс. 514 человек, 25 тыс. 278 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 547 человек, по иным причинам умерли 282 зараженных.
За минувшие сутки было взято 10 тыс. 948 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 277 тыс. 43.
Информация ЛК по сообщению BNS