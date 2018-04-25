За прошедшие сутки подтверждено 2121 новых случаев COVID-19, 11 человек скончалось, в субботу сообщил департамент статистики.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразилось 58 тыс. 212 человек.
За прошедшие сутки выздоровел 521 человек, всего выздоровевших — 14 тыс. 56 человек. Все еще болеют — 43 тыс. 454 человека.
От коронавируса в стране всего умерло 482 человека, по другим причинам — 220 зараженных вирусом человек.
За прошедшие сутки исследовано 12 тыс. 848 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов — 1 млн. 240 тыс. 178.
В больницах лечатся от коронавируса 1734 человека, 132 из них — в реанимации.
Информация ЛК по сообщению BNS