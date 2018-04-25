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За прошедшие сутки подтверждено 2121 новых случаев COVID-19, 11 человек скончалось, в субботу сообщил департамент статистики.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразилось 58 тыс. 212 человек.

За прошедшие сутки выздоровел 521 человек, всего выздоровевших — 14 тыс. 56 человек. Все еще болеют — 43 тыс. 454 человека.