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За прошедшие сутки установлен новый рекорд случаев коронавируса — 950, скончались 6 человек

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве был установлен новый рекорд случаев коронавируса – выявленр 950 новых случаев заражения, скончались еще шесть человек, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

По иным причинам умерли три зараженных человека. 

Как сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья, два смертельных исхода были зарегистрированы в Мариямполе, по одному в Клайпедском, Панявежском, Тельшяйском и Утянском округах. 

Самый молодой пациент с коронавирусом, скончавшийся за минувшие сутки принадлежал возрастной группе  50-60 лет, самый пожилой –  90-99 лет.

Все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями.  У них коронавирус был выявлен во второй половине октября. 

По иным причинам скончались трое зараженных вирусом человек, общее число таких смертельных исходов выросло до 55. 

Специалисты здравоохранения призывают людей соблюдать все превентивные меры по превенции распространения коронавируса – гигиену рук, этикет при кашле и чихании, ношение средств личной защиты, соблюдение физической дистанции. 

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 13 тыс. 088 человек, продолжают болеть 8301, выздоровели 4582.

В целом от COVID-19 в Литве скончались 150 человека, по иным причинам умерли 55 зараженных коронавирусом. 

В изоляции сейчас находятся 28 тыс. 756 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 393 привозных случая.

За минувшие сутки было взято 11 тыс. 866 проб по подозрениям на коронавирус. В целом в Литве выполнено 997 тыс. 860 тестов.

Информация ЛК по сообщению BNS

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