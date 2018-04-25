За прошедшие сутки установлено рекордное количество заболеваний — 99

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За прошедшие сутки установлено рекордное количество заболеваний коронавирусом — 99, сообщил Национальный центр здоровья.

На данный момент коронавирусной инфекцией болеют 1363 человека, выздоровело 2197 человек. Общее количество заболеваний с начала пандемии достигло 3664 случая.

В стране от коронавируса умерло 87 человек, 17 заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

В изоляции сейчас находится 11 150 человек. С 1 июня в Литве зафиксировано 243 завозных случаев заболевания коронавирусом.

Информация ЛК по сообщению BNS