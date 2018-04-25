За прошедшие сутки выявлено 80 новых случаев коронавируса

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За прошедшие сутки выявлено 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил Национальный центр здоровья.

На данный момент коронавирусной инфекцией болеют 1442 человека, выздоровело 2198 человек. Общее количество заболеваний с начала пандемии достигло 3744 случаев.

В стране от коронавируса умерло 87 человек, 17 заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

Из 80 новых случаев коронавируса большинство связано с очагами, самый большой — в Радвилишкской больнице. Всего в Радвилишкской больнице зафиксировано 55 случаев, из которых 29 пациентов и 26 работников больницы.

Сутками ранее в Литве было установлено рекордное количество случаев за всю пандемию коронавируса -99.

Информация ЛК по сообщению BNS