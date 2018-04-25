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За прошедшие сутки выявлено 80 новых случаев коронавируса

Nuotrauka pixabay.com

За прошедшие сутки выявлено 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил Национальный центр здоровья. 

На данный момент коронавирусной инфекцией болеют 1442 человека, выздоровело 2198 человек. Общее количество заболеваний с начала пандемии достигло 3744 случаев.

В стране от коронавируса умерло 87 человек, 17 заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

Из 80 новых случаев коронавируса большинство связано с очагами, самый большой — в Радвилишкской больнице. Всего в Радвилишкской больнице зафиксировано 55 случаев, из которых 29 пациентов и 26 работников больницы.

Сутками ранее в Литве было установлено рекордное количество случаев за всю пандемию коронавируса -99.

Информация ЛК по сообщению BNS

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