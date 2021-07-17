За пять месяцев года объем строительных работ в Литве вырос на 1,7%

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В январе-мае этого года литовские строительные компании провели на внутреннем рынке работ на 1,2 млрд евро – в ценах за сопоставимый период это на 1,7% больше, чем за аналогичные месяцы 2020 года.

Работ по строительству зданий в этом году выполнено на 4,9% больше, по строительству инженерных построек — на 3,1% меньше. Только объемы строительства нежилых зданий выросли на 16,5%, между тем, объемы строительства жилых зданий снизились на 1,3%, сообщил Департамент статистики.

В мае в стране выполнено работ на 305,8 млн евро – в сопоставимых ценах на 2,8% меньше, чем в апреле и на 8,9% больше, чем год назад.

Литовские строительные компании за рубежом в январе-мае выполнили работ на 165,9 млн евро — в ценах для сравнения на 15% больше, чем за пять месяцев 2020 года.