За равные права потребителей в ЕС

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Европейская комиссия открыла Центр информации о фальсификациях и качестве продуктов питания, отвечая на опасения потребителей по поводу качества продуктов и мошеннических практик. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Центр (The Knowledge Centre) является сетью экспертов внутри Еврокомиссии и за ее пределами и будет поддерживать директивные органы ЕС и национальные органы власти, предоставляя доступ к современным научным знаниям о проблемах с мошенничеством в сфере пищевых продуктов и проблемах с качеством.

«Беспокойство о мошенничестве в сфере продовольствия и качества пищевых продуктов подрывает доверие потребителей и наносит ущерб всей цепочке поставки продовольствия в Европе от фермеров до ритейлеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последние случаи продовольственного мошенничества касались оливкового масла, вина, меда, рыбы, молочных продуктов, мяса и птицы.

Кроме того, потребители могут попасть под влияние недобросовестной практики коммерческого маркетинга, особенно в отношении продуктов питания со значительными различиями в составе, предлагаемых на разных рынках, но в схожей упаковке.

В прошлом году лидеры стран «Вышеградской четверки» (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) пожаловались на применение разных стандартов качества при изготовлении пищевой продукции в разных странах ЕС.

Речь идет о практике крупных компаний продавать на рынке одни и те же марки товаров с большой разницей в качестве для Восточной и Западной Европы.

Новые правила, разработанные Еврокомиссией, запрещают без объективных причин менять качество продуктов, которые внутри ЕС продаются в одинаковой упаковке. Штраф за нарушение запрета будет составлять до 4% от оборота предприятия. По мнению депутатов, это шаг вперед в борьбе с нечестной коммерческой практикой, когда «производители считают потребителей из Восточной Европы вторым сортом, предлагая им в идентичной упаковке продукт более низкого качества».

Периодически будет проводиться проверка выполнения директивы. Директива будет передана в Совет министров ЕС, и у стран-участниц ЕС будет 24 месяца, чтобы изменить национальное законодательство.

Подготовлено литовскими СМИ