default image
Власти Норвегии объявили о взятии под контроль пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы продлил карантин на 2 недели, ношение масок обязательно

Подробнее...
default image
Чехия и Дания ослабили карантинные меры

Подробнее...
default image
Латвия: Правительство приняло решение о продлении чрезвычайного положения до 12 мая

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы запретил жителям поездки в другие города

Подробнее...
default image
В развитых странах официально регистрируется не больше 15% случаев заражения коронавирусом

Подробнее...
default image
ВВС: коронавирус убивает черное население Америки

Подробнее...
default image
За сутки 221 сообщение о нарушениях карантина, наказано 111 человек

Подробнее...
default image
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тыс.

Подробнее...
default image
Разработку вакцины против COVID-19 ведут 70 стран

Подробнее...
default image
За рубежом осталось 180 литовцев, которые не могут вернуться в Литву

Подробнее...
default image
В Беларуси в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тыс. медиков

Подробнее...
default image
В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 912, Латвия – 577, Эстония – 1185

Подробнее...
default image
ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин слишком рано

Подробнее...
default image
Минздрав предлагает ограничить въезд в города с вечера пятницы до вечера понедельника

Подробнее...
default image
Япония выплатит гражданам почти по $3 тысячи

Подробнее...
default image
Правительство Литвы предлагает продлить карантин до 27 апреля

Подробнее...
default image
Трамп подписал указ о праве США на ресурсы Луны

Подробнее...
default image
До Пасхи ученикам Литвы предоставят еще 15 тыс. планшетов для удаленного обучения

Подробнее...
default image
Финляндия готовит чартеры для сезонных рабочих из Украины

Подробнее...
default image
Президенты стран Балтии обсудят ситуацию с коронавирусом и стратегию по кризису

Подробнее...
default image
Церемония схождения Благодатного огня состоится в Иерусалиме 18 апреля без паломников

Подробнее...
default image
Д.Яунишкис обещает улучшать внутреннюю коммуникацию ДГБ

Подробнее...
default image
В Литве установлено 32 новых случая коронавируса, всего их 912

Подробнее...
default image
В Эр-Рияде введен круглосуточный карантин

Подробнее...
default image
В Новой Зеландии, Ирландии и Канаде официально разрешили Пасхальному кролику и Зубной фее работать во время карантина

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: самолёт НАТО доставит в Литву партию медицинских средств защиты

Подробнее...
default image
Этой ночью нас ждет суперлуние

Подробнее...
default image
Литва выделит Италии и Испании медицинских средств на 100 тыс. евро

Подробнее...
default image
Убьет ли коронавирус летняя жара?

Подробнее...
default image
Сейм Литвы повысил зарплаты работающим в очагах коронавируса медикам

Подробнее...
default image
Выборы президента Польши могут пройти заочно (по почте)

Подробнее...
default image
Из клиники Сантарос сбежавшая женщина, тестировавшаяся на коронавирус, найдена

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 880, Латвия – 548, Эстония – 1149

Подробнее...
default image
Меркель назвала пандемию серьезнейшим вызовом для ЕС с момента его создания

Подробнее...
default image
Коронавирус диагностирован у 135 медиков, почти тысяча медиков - в изоляции

Подробнее...
default image
В России начали тестировать на коронавирус на дому

Подробнее...
default image
В Беларуси проведут массовое тестирование на COVID-19

Подробнее...
default image
Объёмы посылок во время карантина выросли в разы – Lietuvos pastas

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

За рубежом осталось 180 литовцев, которые не могут вернуться в Литву

Nuotrauka urm.lt

Сейчас в зарубежных странах остаётся 180 граждан Литвы, которые не могут вернуться домой, сообщил в среду глава Группы по информированию общества Гедрюс Сурплис.

«В представительства Литвы обратились в общей сложности 6 275 граждан Литвы, желающих вернуться в Литву, так что с помощью государства или самостоятельно уже вернулись 6 095. Значит, осталось совсем немного тех, кто не мог вернуться», — сказал он на пресс-конференции в среду утром.

«В настоящее время посольства Литвы поддерживают связь со 180 гражданами, одни из них застряли в ближних странах, другие — в более отдалённых. Так что это уже не какое-то огромное страшное число», — сказал Г. Сурплис.

В ночь на среду в Вильнюсе совершил посадку самолёт с 219 пассажирами из Лондона. По словам представителя правительства, в этот самолёт были допущены только те, кто дал согласие соблюдать требования самоизоляции.

«МИД не позволил сесть в самолёт ни одному пассажиру, который не дал обещания соблюдать строгие требования самоизоляции после возвращения в Литву. Все они по возвращении были проверены, у них взяты мазки, и они были отпущены на самоизоляцию», — сказал Г. Сурплис.

 В субботу ожидается ещё один такой полёт из Лондона.

И тем не менее Г. Сурплис призвал проживающих за рубежом литовцев, даже в случае потери работы, оставаться там, где они работали и не спешить возвращаться в Литву.

«Закончится карантин, тогда точно сможете вернуться, встретиться с близкими. Сейчас для нас самое главное обеспечить, чтобы здесь в Литве, мы максимально обуздали этот вирус и не допустили новой волны завозных случаев», — сказал он.

В целях сдерживания распространения коронавируса в Литве 16 марта был объявлен карантин и ограничен въезд из-за рубежа и выезд за рубеж.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.