За шпионаж в пользу России А. Палецкис осужден на шесть лет лишения свободы

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Шяуляйский окружной суд во вторник признал бывшего политика Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности, сообщил BNS представитель суда Витаутас Йончас.

Генеральная прокуратура предлагала наказать А. Палецкиса девятью годами лишения свободы, а Д. Бертаускаса освободить от уголовной ответственности.

50-летний А. Палецкис приговорен к настоящему тюремному заключению, он пока оставлен на свободе, суд оставил в силе усиленный надзор и ранее выплаченный 50 тыс. евро залог.

Д. Бертаускаса защищает государство, его охраняют сотрудники в масках.

Бывший политик отрицает свою вину и утверждает, сто проводил журналистское расследование.

Суд, рассматривавший дело, установил, что собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства убедительно свидетельствуют о том, что Д. Бертаускас и А. Палецкис совершили действия, в которых они обвиняются.

«Суд подчеркнул, что Департамент государственной безопасности (ДГБ) был компетентен предоставлять аналитическую информацию, касающуюся его непосредственной деятельности, требующей специальных знаний, и суд опирался на это при вынесении своего вердикта», — сказал суд.

Кроме того, как подчеркнул суд, в данном случае информация, предоставленная ДГБ, подтверждается (насколько это возможно с учетом специфики дела) и другими данными по делу.

«Совершенно очевидно, что работа, проделанная А. Палецкисом и Д. Бертаускасом по выполнению задачи российских спецслужб, очень опасна, поскольку связана с оказанием помощи России в действиях против Литовской Республики — с целью оказания влияния на Литовские суды, судей и их решения», — заявил суд.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

Вознаграждение включало в себя и помощь в установлении контактов с представителями российской политической партии с целью получения финансирования для одной из партий, зарегистрированных в Литве, а также помощь в установлении деловых контактов.

По данным прокуратуры, обвиняемым было поручено собрать информацию о должностных лицах и судьях, расследующих дело 13 января, а также информацию о других делах, связанных с агрессией России против Литвы в 1990-1991 годах.

За прошедшее десятилетие Палецкиса признали виновным в отрицании советской агрессии во время событий 13 января 1991 года, когда он заявил, что в тот день «свои стреляли в своих».

Осенью 2018 года бывшего лидера Социалистического народного фронта А. Палецкиса второй раз арестовали по подозрению в шпионаже в отношении России.

А. Палецкис родился в 1971 г. в Берне, Швейцарии. Имеет диплом Вильнюсского университета по журналистике и международным отношениям, а в 1994–1995 гг. изучал международные отношения в Международном институте управления в Париже.

В 1994 году он начал работать в Министерстве иностранных дел Литвы, курируя отношения с Европейским Союзом и его странами-членами, а в 2003 году стал советником заместителя спикера Сейма.

В 2004-2007 годах А. Палецкис был членом Сейма.

Информация ЛК по сообщению BNS