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За шпионаж в пользу России клайпедчанин остается осужденным на 7 лет заключения

  • Фото BFL/Томаса Урбялениса

В пятницу Литовский апелляционный суд (ЛАС) оставил в силе наказание за шпионаж в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля в виде семи лет лишения свободы.

Р. Шешель, пожавший жалобу в Апелляционный суд, в апреле прошлого года был  осужден Клайпедским окружным судом за шпионаж в пользу России посредством сбора данных о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.

При рассмотрении дела в суде первой инстранции он своей вины не признал и просил об оправдательном вердикте.  

Как сообщала Генпрокуратура, мужчина, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.

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По мнению прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для нацбезопасности государства.

Есть подозрения в том, что выполняя задачи российской разведки, Р. Шешель собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, о компании Klaipedos nafta, об инфраструктуре эти объектов, резервуарах, системах защиты и изменениях.

Данные о том, что этот человек мог совершить незаконное деяние, собирая и передавая информацию представителю завербовавшей его организации, получены в ходе проведения контрразведывательной организации.

Прокуратура подчеркивает, что Р. Шешель не собирал и не передавал засекреченные документы, однако его действия следует расценивать как преступлений, потому что он действовал, выполняя задачи разведведомства зарубежного государства.

Имеются данные о том, что обвиняемый получил задание установить дружеские отношения с представителями ВМС Литвы и войти к ним в доверие.

Литовские законы предусматривают наказание за шпионаж в виде лишения свободы от трех до 15 лет. 

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