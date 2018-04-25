За шпионаж в пользу России клайпедчанин остается осужденным на 7 лет заключения

Фото BFL/Томаса Урбялениса

В пятницу Литовский апелляционный суд (ЛАС) оставил в силе наказание за шпионаж в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля в виде семи лет лишения свободы.

Р. Шешель, пожавший жалобу в Апелляционный суд, в апреле прошлого года был осужден Клайпедским окружным судом за шпионаж в пользу России посредством сбора данных о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.

При рассмотрении дела в суде первой инстранции он своей вины не признал и просил об оправдательном вердикте.

Как сообщала Генпрокуратура, мужчина, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.