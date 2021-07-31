За соблюдением карантина в Сиднее будут следить военные

Фото pixabay.com

За соблюдением режима карантина на фоне рекордных в городе суточных приростов коронавируса COVID-19 в Сиднее будут следить в том числе и военные.

Как сообщил глава Минобороны Австралии Питер Даттон, около 300 военных военные начнут оказывать помощь полицейским в контроле за соблюдением правил карантина на следующей неделе.

В Сиднее, где режим изоляции продлили на месяц, число заражений продолжает расти. Так, в четверг суточный прирост заражений COVID-19 составил 239 случая, что является максимальным показателем с начала пандемии коронавируса.

В связи с ухудшением ситуации премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян объявила об ужесточении ограничений в Сиднее.

Так, жителям юго-западных и западных районов Сиднея теперь нужно будет носить маски на улице, а также не отдаляться от дома более чем на пять километров.

Власти Сиднея в среду объявили, что карантин в городе продлится до 28 августа.

Строгий он действует в самом Сиднее и его пригородах: они значатся как районы с «высоким риском» заражения COVID-19. Жители этих районов могут покидать дома лишь с разрешения властей.

Сообщается, что жители Сиднея, застрявшие в изоляции без работы, будут получать материальную компенсацию.

С начала пандемии в Австралии диагностировали более 33,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 923 инфицированных скончались. Между тем, зафиксировали более 29,9 тыс. случаев выздоровления от COVID-19.

Ранее в Австралии обнаружили новый COVID-штамм Delta. Он является более заразным, чем «индийский» вариант. В связи с этим в штате опасаются всплеска заболеваемости.