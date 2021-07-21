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За сутки на границе Литвы с Беларусью задержано 70 нелегальных мигрантов

Фото pasienis.lt

По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 70 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) во вторник. 

Среди задержанных 62 представились гражданином Ирака или предъявили документы этой страны. 

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы. 

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 228 мигрантов – в 27 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.  

Только в июле пограничники задержали 1567 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью  – 1 215 – являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 182 гражданина Конго, 121 — Камеруна, 78- Гвинеи, 74- Ирана, по 69 —  Сирии и Афганистана, 68 -России  и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

сновная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы. 

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы в Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе. 

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