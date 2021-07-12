За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 60 нелегальных мигрантов

В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1676 нелегальных мигрантов, этот показатель более чем в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы.

О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью – 805 – являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 195 граждан Конго, 121 — Камеруна, 77- Гвинеи, 68- Ирана и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается.

На службу на литовско-белорусской границы заступили десять сотрудников полицейского подразделения Департамента полиции и погранохраны Эстонии ESTPOL5.

Они выполняют задачи на участке погранзаставы города Друскининкай Варенского подразделения Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), сообщила в пятницу СОГГЛ.

Эстонцы помогают при осмотре участка границы с воздуха, охране объектов, на которых временно поселены нелегальные мигранты, обеспечении общественного порядка.

Представители ESTPOL5 будут работать в Литве месяц. Они также будут патрулировать вместе с коллегами из СОГГЛ. Старшими в патрулях будут литовские пограничники.

Помощь Эстонии Литве понадобилась в связи с заметным ростом в последнее время потока нелегальных мигрантов. В этом году на литовско-белорусской границе задержано в общей сложности 1546 нелегальных мигрантов. Это почти в двадцать раз больше, чем было за вест 2020 год.

Литовская армия начала участвовать в патрулировании границы. Пограничникам будут помогать около 100 военных их Сил ополчения.

Европейское агентство охраны границ и береговых линий Frontex пришлет в Литву вертолеты для наблюдения за границей, а также делегирует переводчиков и прочий персонал для работы с мигрантами, дополнительные вооруженные патрули, сообщила администрация президента.