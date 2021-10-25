За сутки на границе с Беларусью развернули около 67 незаконных мигрантов – СОГГЛ

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 67 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В воскресенье ни одного из мигрантов не впустили в Литву.

До этого, в субботу сотрудники СОГГЛ в запрещенных местах не разрешили попасть в Литву 183 мигрантам. Это был один из самых о высоких показателей со 2 августа, когда пограничники получили право не впускать мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу с Беларусью.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году нелегально перешли границу с Беларусью и попали в Литву свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них — иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация. В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов.

С того времени в Литву не пропущено более 4 тыс. нелегальных мигрантов.