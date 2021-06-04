За сутки на границе с Беларусью задержаны 52 незаконных мигранта

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в парламенте своей страны: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить». Об этом он заявил после того, как в международном сообществе возникло сильное возмущение в связи с принуждением к посадке минским режимом пассажирского самолета Ryanair и задержанием диссидента.

По данным СОГГЛ, за пять месяцев этого года в Литву из Беларуси пытались попасть 189 нелегальных мигрантов, в основном это были граждане Ирака. За весь 2020-ый год здесь был задержан 81 нелегальный мигрант.

В среду министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что в деятельности по доставке нелегальных мигрантов из Беларуси могут участвовать и белорусские должностные лица.