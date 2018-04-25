За сутки от COVID-19 умерло 11 человек, среди них — самая молодая жертва с начала пандемии

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За сутки от COVID-19 в Литве умерло 11 человек, среди них — самая молодая жертва коронавируса за период с начала пандемии.

Представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Юстина Петравичене во вторник информировала BNS, что человек, относившйся к возрастной группе 30-39 лет и имевший сопуствующие заболевания, стал самой молодой жертвой коронавируса за период с начала пандемии.

Этот случай смерти зарегистрирован в Каунасском округе.

Здесь зарегистрировано еще четыре случая смерти лиц в возрасте 50-99 лет, у которых тоже были сопутствующие заболевания.

Также пять летальных исходов зарегистрировано в Паневежском округе, умерли люди из возрастной группы 70-99 лет, у которых были сопутствующие заболевания.

Одна смерть зарегистрирована в Тельшяйской округе- это человек старше 90 лет, у которого были сопутствующие заболевания.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 211 человек.

По иным причинам за сутки скончались четыре зараженных этим вирусом. Таких смертей в общей сложности зарегистрировано 74.