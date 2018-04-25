За сутки подтвержден 1 новый случай коронавируса, общее число – 1875

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1875, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом больны 213 человек, 1571 человек выздоровел. В изоляции находится 130 человек.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 49 завозных случаев.

За сутки проверено 3730 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 465 тыс. 396.