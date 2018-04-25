За сутки подтверждено 118 новых случаев коронавируса, три смерти, общее число — 6366

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За минувшие сутки в Литве установлено 118 новых случаев коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 6366, три человека умерли, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом в Литве больны 3386 человек, 2842 человека выздоровели.

От COVID-19 в стране скончались 106 человек. До 32 возросло число зараженных коронавирусом, умерших от других причин.

В изоляции находятся 34 тыс. 624 человека.

С 1 июня в Литве выявлен 321 завозной случай.

За минувшие сутки проверено 7266 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 852 тыс. восемь тестов.