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TOP,Здравоохранение,Новости

За сутки подтверждено 139 новых случаев коронавируса, три смерти, общее число — 6505

Nuotrauka lrv.lt

За минувшие сутки подтверждено 139 новых случаев коронавируса, три смерти, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 6505, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

От COVID-19 в стране скончались 109 человек. Еще 32 зараженных коронавирусом, умерли от других причин. 

По данным Национального центра общественного здоровья, умерли жители Каунасского, Вильнюсского и Шяуляйского округов.

В Каунасском округк скончался человек старше 60 лет с хроническим заболеванием. Коронавирус был подтвержден у него 6 октября при диагностике эпидемиологического очага. Специалисты не смогли определить, как человек заразился, но предполагается, что человек мог заразиться во время путешествия по Италии.

В Вильнюсском округе умер мужчина старше 70 лет, у которого коронавирус подтвердился 27 сентября. Человек заразился после контакта с известным инфицированным человеком.

Третий случай смерти зарегистрирован в Шяуляйском округе, умершему было более 80 лет и он имел хронические заболевания. Коронавирус подтвердился у него 19 сентября, заразился после контакта с заболевшим родственником.

Сейчас коронавирусом в Литве больны 3461 человек, 2903 человека выздоровели.

В изоляции находятся 34 тыс. 747 человека.

С 1 июня в Литве выявлен 324 завозной случай.

За минувшие сутки проверено 8139 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 860 тыс. 147 тестов.

Информация ЛК по сообщению BNS

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