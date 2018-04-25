За сутки подтверждено 19 новых случаев коронавируса – больше всего за последний месяц

За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса — это самое большое суточное число случаев за последний месяц.
Общее число заразившихся возросло до 1752, сообщил в четверг Минздрав.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 296 человек, выздоровели 1372 человека.
От COVID-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
За период с 1 июня в стране зарегистрировано 14 завозных случаев заболевания.
За минувшие сутки проверено 5396 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 350 тыс. 788.