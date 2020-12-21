За сутки подтверждено 2130 новых случаев коронавируса, 20 смертей

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За прошедшие сутки было подтверждено 2130 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек скончались от COVID-19, им было от 40 до 99 лет, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За сутки выздоровели 116 человек.

Как сообщил в понедельник Департамент статистики, в больницах проходят лечение 2478 пациентов с COVID-19, 187 из которых находятся в реанимации.

Кислород необходим 1431 пациенту, 106 человек проходят искусственную вентиляцию легких.

В настоящее время занято около половины больничных коек: 8073 из 16 тыс. 619.

С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 114тыс. 487 человек, 62 тыс. 67 — все еще болеет, 50 тыс. 863 — выздоровели.

В Литве от коронавируса умерло 1039 человек, 518 человек умерли от других причин.

За прошедшие сутки было исследовано 5780 образцов на подозрение на коронавирус, в результате чего общее количество образцов, протестированных с начала пандемии, достигло 1 млн. 564 тыс. 194.

Информация ЛК по сообщению BNS