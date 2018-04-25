За сутки подтверждено 22 новых случая коронавируса, общее количество – 2352

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За минувшие сутки в Литве подверждено 22 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2352, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.

В данный момент коронавирусом больны 567 человек, 1691 человек выздоровел.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 147 завозных случаев.

В изоляции находится 3115 человек.

За сутки проверено 4857 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 570 тыс. 657.